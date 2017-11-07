В столице появился новый мурал

Так, данный мурал в центре города посвящен поэме Леси Украинке под названием Contra spem spero (в переводе "Без надежды надеюсь"). Такие сведения при помощи Facebook передал художественного проекта Гео Лероса.

А художником, выполнившим данную работу, является Мата Руда, прибывший из Коста-Рики. Известно, что на картине "цветок, размещенный внутри силуэта Леси Украинки, был основан на ее известной поэме "Без надежды надеюсь" – рассказала куратор проекта.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре в центре столицы был торжественно открыт мурал, на котором изображен Иоанн Павел II.