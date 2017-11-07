11:38 07.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице появилась комиссия по вопросам питания школьников

С началом нового учебного года в столице родители школьников активно жалуются на низкое качество школьного питания.

В столице появилась комиссия по вопросам питания школьников

Сейчас этим вопросом занимается созданная специально для этого комиссия. Об этом поведал недавно депутат Киевсовета – О. Маляревич. Согласно его словам – самая тревожная ситуация сейчас наблюдается в Дарницком и Днепровском районах.

Поэтому было решено в течение двух месяцев отыскать максимально верный способ кормления детей. Работа недавно образованной комиссии уже принесла некоторые результаты -–подчеркнул Маляревич.

Как сообщал УРА-Информ, планировалось также усилить контроль качества питания украинских силовиков.


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