В столице появилась комиссия по вопросам питания школьников

Сейчас этим вопросом занимается созданная специально для этого комиссия. Об этом поведал недавно депутат Киевсовета – О. Маляревич. Согласно его словам – самая тревожная ситуация сейчас наблюдается в Дарницком и Днепровском районах.

Поэтому было решено в течение двух месяцев отыскать максимально верный способ кормления детей. Работа недавно образованной комиссии уже принесла некоторые результаты -–подчеркнул Маляревич.

Как сообщал УРА-Информ, планировалось также усилить контроль качества питания украинских силовиков.