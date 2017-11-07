17:22 07.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице почти 100% коммунального жилья подключили к отоплению

На данный момент в столице к отоплению были подключены все школы, а также все детские сады.

В столице почти 100% коммунального жилья подключили к отоплению

Коммунальное жилье к отоплению было подключено почти на 100%. Такие данные недавно распространил глава наблюдательного совета предприятия "Киевэнерго" - Иван Плачков.

На данный момент – по его словам – к отоплению оказались подключены все школы, а также все детские сады. Коммунальное жилье практически на 100% подключено к отоплению. Не включена при этом часть ОСББ, а также некоторая часть кооперативов и определенная часть столичного ведомственного жилья – потому что так и не был решен вопрос задолженности.

Как сообщал УРА-Информ, в столице около 100 домов все еще без отопления – из-за поврежденных теплосетей.


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