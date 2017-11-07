09:16 07.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь - ФОТО

В Киевском парке Славы неизвестные вандалы залили цементом Вечный огонь. Об этом сообщает телеканал "Эспрессо ТВ".

В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь - ФОТО

Отмечается, что сегодня утром, седьмого ноября, на линию 102 поступило сообщение от прохожего гражданина. Он рассказал, как заметил, что Вечный огонь залит цементом.

Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а у него неизвестные оставили еще восемь ведер.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины - до сих пор неизвестны.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", скульптуры ставшие визитной карточкой города, все чаще страдают от разрушений вандалами. Отмечается, что чаще всего от вандализма страдают сказочные персонажи Пейзажной аллеи, памятник Пионтковскому, скульптура Самсона и другие.


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