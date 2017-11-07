В Киеве произошла масштабная авария, есть пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие. Их количество сейчас устанавливается.

Как сообщают очевидцы, на Днепропетровском шоссе столкнулись Таврия, Audi и мусоровоз. Машины получили сильные механические повреждения.

На месте инцидента сейчас работают скорая помощь и патрульная полиция. Ожидается следственно-оперативная группа, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня ночью на улице Кудряшова в Соломенском районе столицы взорвался и сгорел припаркованный легковой автомобиль Audi. По информации очевидцев, ранее взорванный автомобиль никогда не стол во дворе. При этом легкие повреждения получили еще два авто, которые стояли рядом.