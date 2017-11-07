В Киеве машина врезалась в столб и загорелась

Машина, по неизвестным пока причинам, врезалась в столб, а затем загорелась. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Академика Заболотного посреди дороги.

Пожар парализовал целую улицу, две спасательные машины пытались потушить автомобиль, однако в итоге он сгорел полностью. При этом взрыв был таким мощным, что сначала подозревали очередной теракт.

Автомобиль врезался в столб возле остановки, от мощного удара оторвалось колесо, а детали разлетелись по остановке. Само авто отбросило и начало гореть.

К счастью никто в аварии сильно не пострадал, а водителю, который получил травму руки, помощь оказали люди.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на понедельник, 6 ноября, нетрезвый водитель устроил двойную аварию. Вначале он нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от полиции, однако не справился с управлением и врезался в препятствия на пути, а затем в грузовик. К счастью в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.