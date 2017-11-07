В Киеве без отопления остаются около 100 домов

По его словам, порядка пяти тыс. объектов до воскресенья не включались. Сейчас существует 51 повреждение на теплосетях, всего не подключено 168 домов.

Причина отсутствия отопления из-за того, что Национальная комиссия определила для них стоимость ниже установленной.

Как уверяет глава ведомства, до конца недели эти объекты будут подключены, среди них музеи, вузы, театры.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на сегодняшний день для 19-ти теплоснабжающих предприятий Киевщины отсутствуют подтвержденные объемы газа. Так, для некоторых населенных пунктов области нет подтвержденных объемов газа - от "Нафтогаза Украины". По этой причине 19-ть теплоснабжающих предприятий региона лишаются газа.