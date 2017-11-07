12:20 07.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В ботаническом саду Киева нашли боеприпас времен Второй мировой войны

В Печерском районе столицы в ботаническом саду пиротехники ГСЧС изъяли боеприпас времен Второй мировой войны. Об этом сообщатся на сайте ведомства.

В ботаническом саду Киева нашли боеприпас времен Второй мировой войны

По информации спасателей, ранее поступило сообщение о том, что на ул. Тимирязевской, 1, на территории ботанического сада обнаружен подозрительный предмет.

На место происшествия пиротехники и обнаружили артиллерийский снаряд Д-76 мм времен Второй мировой войны.

Опасная находка была изъята и уничтожена на специальном полигоне.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", тайник террористов был оборудован в нефункционирующей электротрансформаторной шахте. На Луганщине работники СБУ недавно выявили тайник террористов с боеприпасами.


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