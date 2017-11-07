10:56 07.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная власть частично ограничила движение по Южному и Московскому мостам

В Киеве во вторник, 7 ноября, будет частично ограничено движение транспорта о Южному и Московскому мостам.

Столичная власть частично ограничила движение по Южному и Московскому мостам

Это связано с ремонтом дорожного покрытия. Как сообщили накануне в столичном автодоре, начиная с десяти часов утра и до семи часов вечера на Московском мосту движение будет ограничено в обоих направлениях поочередно по первой и второй полосам.

По Южному мосту движение ограничат в направлении со Столичного шоссе на проспекта Бажана. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на столичном Московском мосту через Днепр и мосту через Десенку идут ремонтные работы. В связи с чем движение автотранспорта тут периодически ограничено.


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