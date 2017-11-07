Митинг в столице: правоохранители сообщили о тысяче участников

Известно, что в правительственном квартале столицы седьмого ноября в акциях протеста участие принимает около тысячи граждан. Такие данные распространили в пресс-службе МВД страны. Согласно этим данным – ситуация в городе сейчас спокойная.

Порядок же и публичная безопасность обеспечивается около полутора тысячами полицейских и бойцов Нацгвардии. Однако если ситуация резко обострится – то количество правоохранителей также увеличат.

Как сообщал УРА-Информ, седьмого ноября сотрудники полиции усилили меры безопасности в центре Киева – по причине запланированных массовых мероприятий.