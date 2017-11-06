В столице пока нет эпидемии гриппа

Так, известно, что в течение недели фиксировали снижение заболеваемости ОРВИ, а также гриппом примерно на 4,5%. Такие данные распространил замглавы КГГА Николай Поворозник – в рамках брифинга шестого ноября. Он пояснил, что в течение прошлой – 44-ой недели – в городе фиксировали снижение заболеваемости гриппом на 4,5%.

Общий же показатель - ниже эпидемиологического порога примерно на 15,2%. Это – почти что нормально для этого периода – подчеркнул Поворозник. А снижение заболеваемости гриппом происходит благодаря детскому населению.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине за четвертую неделю октября 140 тысяч человек заболели гриппом.