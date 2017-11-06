13:50 06.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пик эпидемии гриппа ждут в январе-феврале 2018 года

Пик заболеваемости гриппом в столице ждут примерно в январе-феврале 2018 года. 

В столице пик эпидемии гриппа ждут в январе-феврале 2018 года

Такие данные шестого ноября распространил замглавы КГГА Николай Поворозник – в рамках брифинга. Согласно его словам – перерывы в учебе в школах и детсадах, а также температурный режим, который наблюдают на данный момент и который позволяет смотреть в будущее оптимистично, дает надежду, что эпидемиологический порог вовсе не будет превышен.

Поэтому в столице могут и вовсе не объявлять карантин, хотя пик заболеваемости гриппом ждут примерно в январе 2018-го года – подчеркнул Поворозник.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на данный момент эпидемия гриппа отсутствует.


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