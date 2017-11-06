В Киеве водитель сбил пешехода-нарушителя

Мужчина перебегал дорогу над подземным пешеходным переходом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на проспекте Соборности в направлении моста Патона. Водитель автомобиля Range Rover, двигаясь на большой скорости, внезапно перед ним решил перебежать дорогу нарушитель.

Машина не успела остановится и в результате наехала на пешехода. Сейчас полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на понедельник, 6 ноября, нетрезвый водитель устроил двойную аварию. Вначале он нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от полиции, однако не справился с управлением и врезался в препятствия на пути, а затем в грузовик. К счастью в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.