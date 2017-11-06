В Киеве подрались футбольные фанатов, полиция задержала 30 человек - ФОТО

Тут подрались более сотни футбольных болельщиков. В результате инцидента полиция задержала около 30 человек.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, информацию о столкновениям они получили около восьми часов вечера. По данным очевидцев на улице Василия Касияна более сотни футбольных болельщиков устроили массовую драку.

На вызов были направлены патрульные наряды, сотрудники спецподразделения и Голосеевского управления полиции. Когда на место прибыли правоохранители, участники начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 30 человек.

Всех их доставили в управление полиции для дачи объяснений, - сообщила пресс-служба полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье вечером, 5 ноября, на стадионе " Олимпийский" прошел матч 15 тура чемпионата Украинской премьер-лиги. Столичный клуб принимал полтавскую "Ворсклу". Матч закончился победой хозяев поле со счетом 2:1.