07:59 06.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве нетрезвый водитель устроил ДТП

В Киеве в ночь на понедельник, 6 ноября, нетрезвый водитель устроил двойную аварию.

В Киеве нетрезвый водитель устроил ДТП

Вначале он нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от полиции, однако не справился с управлением и врезался в препятствия на пути, а затем в грузовик. К счастью в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел возле станции метро Черниговская. За рулем легковушки находится молодой парень, а в салоне машины - компания его друзей около 17 лет.

После грубого нарушения они устроили гонки, пытался уйти от преследования правоохранителей. И даже когда полиция их остановилась, молодой человек пытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице на бульваре Перова в направлении Троещины в троллейбус врезалась легковая иномарка. Водитель автомобиля Volkswagen не сумел справиться с управлением, у него лопнуло переднее колесо.


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