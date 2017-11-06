10:53 06.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неизвестные обстреляли таксиста в попытке его ограбить

В столице двое неизвестных напали на водителя такси и дважды выстрелили в него. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

В Киеве неизвестные обстреляли таксиста в попытке его ограбить

По информации ведомства, вчера, пятого ноября около 22:30, на проспекте Академика Заболотного,106, произошло дерзкое нападение на таксиста.

По предварительной информации, двое неизвестных хотели ограбить водителя такси.

Водитель не сдался, и нападавшие совершили два выстрела.

Один попал в средний палец на руке, другой - в голову. Состояние водителя стабильное, сейчас он находится в больнице.

В данное время, детали происшествия устанавливаются. Продолжается розыск преступников.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", грузовой автомобиль “Mercedes”  сбил местную жительницу. Сообщается, что грузовая иномарка двигалась по 403 км автодороги “Харьков-Симферополь”. Наезд на женщину был совершен во время ее перехода по неосвещаемой части дороги, при отсутствии пешеходного перехода. 


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