В Киеве неизвестные обстреляли таксиста в попытке его ограбить

В столице двое неизвестных напали на водителя такси и дважды выстрелили в него. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
По информации ведомства, вчера, пятого ноября около 22:30, на проспекте Академика Заболотного,106, произошло дерзкое нападение на таксиста.
По предварительной информации, двое неизвестных хотели ограбить водителя такси.
Водитель не сдался, и нападавшие совершили два выстрела.
Один попал в средний палец на руке, другой - в голову. Состояние водителя стабильное, сейчас он находится в больнице.
В данное время, детали происшествия устанавливаются. Продолжается розыск преступников.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", грузовой автомобиль “Mercedes” сбил местную жительницу. Сообщается, что грузовая иномарка двигалась по 403 км автодороги “Харьков-Симферополь”. Наезд на женщину был совершен во время ее перехода по неосвещаемой части дороги, при отсутствии пешеходного перехода.