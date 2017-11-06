Тело пенсионерки, обнаруженное в столичной квартире после взрыв, пролежало несколько дней

По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа. В результате взрыва в помещении нашли тело 81-летней женщины.

Другую потерпевшую с резаными ранами и ожогами тела и дыхательных путей доставили в больницу. Об этом рассказала начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

Вместе с тем по предварительному заключению судмедэксперта, пенсионерка умерла несколько дней назад. Сейчас эксперты устанавливают причины ее смерти.

В связи с чем полиция открыла по факту смерти женщины уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство.

Обстоятельства и причины взрыва будут выяснены в ходе следствия, - заверила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник на улице Донецкой в Соломенском районе столицы после девяти часов вечера прогремел взрыв. На место происшествия выехали полицейские, спасатели и представители аварийных служб. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа.