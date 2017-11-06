13:56 06.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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По факту драки футбольных фанатов в Киеве открыто дело, полиция задержала 79 человек

Столичная полиция в понедельник, 6 ноября, открыла уголовное дело по факту драки между футбольными болельщиками, которая произошла накануне вечером в Голосеевском районе.

По факту драки футбольных фанатов в Киеве открыто дело, полиция задержала 79 человек

По предварительной информации, конфликт возник между болельщиками спортивных клубов. При этом о встрече в конкретном месте они договорились заранее.

Как сообщает отдел коммуникации полиции города Киева, прибывшие на место происшествия правоохранители задержали сразу 30 человек, а затем – еще 49 участников драки. Всех их доставили в управление полиции.

Все личности задержанных уже установлены. На часть из них составили административные протоколы по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях Мелкое хулиганство и с Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего. По состоянию на утро всех их уже отпустили.

Вместе с тем трем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время в больнице находится один человек, двое других покинули медицинское учреждение.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Голосеевском районе столицы в воскресенье вечером, 5 ноября, произошла массовая драка. Тут подрались более сотни футбольных болельщиков. В результате инцидента полиция задержала около 30 человек.


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