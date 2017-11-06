03:00 06.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Пассажиры столичного скоростного трамвая теперь могут оплатить проезд банковской картой

Пассажиры столичных скоростных трамваем отныне могут оплатить проезд банковской картой.

Пассажиры столичного скоростного трамвая теперь могут оплатить проезд банковской картой

Городские власти вводят новую услугу. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, такая услуга вводится на Борщаговской и Троещинской линий скоростного трамвая.

Отныне свой проезд можно будет оплатить проезд банковской картой с бесконтактным приложением PayPass. При этом директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов заверил, что в ближайшей перспективе такую же функцию планируют ввести в городской электричке.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее, а главное - эффективно, интегрировать современные технологии в транспортную инфраструктуру столицы для безопасности и комфорта киевлян, - пояснил он, добавив, что во втором квартале 2018 года планируется ввести электронный билет в наземном общественном транспорте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, градоначальник Киева Виталий Кличко уверен, что к 2020 году в столице начнет полностью действовать технология smart-инфраструктуры. Очень важно не только развивать наш мегаполис, но и делиться собственным опытом с другими городами, рассказывать об инновациях, которые делают жизнь горожан комфортной и безопасной, - пояснил он.


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