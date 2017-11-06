Пассажиры столичного скоростного трамвая теперь могут оплатить проезд банковской картой

Городские власти вводят новую услугу. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, такая услуга вводится на Борщаговской и Троещинской линий скоростного трамвая.

Отныне свой проезд можно будет оплатить проезд банковской картой с бесконтактным приложением PayPass. При этом директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов заверил, что в ближайшей перспективе такую же функцию планируют ввести в городской электричке.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее, а главное - эффективно, интегрировать современные технологии в транспортную инфраструктуру столицы для безопасности и комфорта киевлян, - пояснил он, добавив, что во втором квартале 2018 года планируется ввести электронный билет в наземном общественном транспорте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, градоначальник Киева Виталий Кличко уверен, что к 2020 году в столице начнет полностью действовать технология smart-инфраструктуры. Очень важно не только развивать наш мегаполис, но и делиться собственным опытом с другими городами, рассказывать об инновациях, которые делают жизнь горожан комфортной и безопасной, - пояснил он.