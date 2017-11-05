В столице оборвался лифт с женщиной и ребенком

В лифте, который внезапно начал падать, находилась 30-летняя женщина, а также 11-летняя школьница. Такие данные распространили украинские СМИ, ссылаясь на медиков. Случай этот зафиксирован в субботу вечером, четвертого ноября.

Выяснилось, что авария лифта возникла в жилом доме на ул. Урловская, 40, что в столичном Дарницком районе. К счастью, при падении лифта сработал механизм защиты, поэтому кабина лифта прекратила движение на уровне шестого этажа. По итогам инцидента женщина получила ушиб позвоночника и сотрясение мозга, ребенок – ушиб позвоночника.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре в г. Одесса загорелся лифт, в котором находился человек.