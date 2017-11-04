В Киеве начали подавать тепло в университеты

Чиновник заявил, что первыми отопление получат музеях, где хранятся исторические памятники, картинные галереи, а также высшие учебные заведения, где находятся студенты. Вторыми тепло обязаны будут получить киевские университеты, так как в это пору осени неожиданно ударили холода, что может нести угрозу студентам, а также создавать дискомфорт во время обучения.

На ближайшем заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг планируют рассмотреть вопрос об уменьшении тарифов на коммунальные услуги для бюджетных учебных заведений, так как многие университеты и институты вынуждены отправлять своих адептов на каникулы из-за холодных аудиторий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевский мэр Виталий Кличко отметил, что тепло уже было подано в 95 процентов домов города.