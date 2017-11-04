22:30 04.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве иномарка поцеловалась с троллейбусом, - ФОТО

В столице на бульваре Перова в направлении Троещины в троллейбус врезалась легковая иномарка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В Киеве иномарка поцеловалась с троллейбусом, - ФОТО

Водитель автомобиля Volkswagen не сумел справиться с управлением, у него лопнуло переднее колесо и совершил столкновение с троллейбусом. Маршрут транспорта вынужден был временно заглохнуть, на трассе образовались моментальные пробки. Водитель троллейбуса не пострадал, хозяин Volkswagen от госпитализации отказался. 

Маршрут удалось возобновить уже к пяти часам вечера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице грузовик врезался в маршрутку: пострадали люди.


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