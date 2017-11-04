В Киеве иномарка поцеловалась с троллейбусом, - ФОТО

Водитель автомобиля Volkswagen не сумел справиться с управлением, у него лопнуло переднее колесо и совершил столкновение с троллейбусом. Маршрут транспорта вынужден был временно заглохнуть, на трассе образовались моментальные пробки. Водитель троллейбуса не пострадал, хозяин Volkswagen от госпитализации отказался.

Маршрут удалось возобновить уже к пяти часам вечера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице грузовик врезался в маршрутку: пострадали люди.