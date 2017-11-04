23:30 04.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Работа столичного метро временно подвергнется изменению

В работе столичного метро на пятое ноября могут ввести дополнительные часы курсирования вагонов. Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

Работа столичного метро временно подвергнется изменению

Такие действия Киевская администрация вынуждена принять в связи с тем, что на столичном стадионе НСК "Олимпийский" встретятся киевские "Динамо" и "Ворскла". В частности, изменения в работе могут коснуться станций "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская", возможно ограничение на вход для пассажиров на этих трех станциях.

Кроме того, полиция в этот день усилит режим охраны платформ, а также мест массового скопления людей. Дополнительные машины полицейского патруля будут вести охрану этих станций круглосуточно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно " Динамо" взяло реванш у "Янг Бойз" за вылет из Лиги чемпионов. 


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