Работа столичного метро временно подвергнется изменению

Такие действия Киевская администрация вынуждена принять в связи с тем, что на столичном стадионе НСК "Олимпийский" встретятся киевские "Динамо" и "Ворскла". В частности, изменения в работе могут коснуться станций "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская", возможно ограничение на вход для пассажиров на этих трех станциях.

Кроме того, полиция в этот день усилит режим охраны платформ, а также мест массового скопления людей. Дополнительные машины полицейского патруля будут вести охрану этих станций круглосуточно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно " Динамо" взяло реванш у "Янг Бойз" за вылет из Лиги чемпионов.