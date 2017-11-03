Взрывы домов в Киеве: люди до сих пор живут в монастыре и общежитиях

Об этом сообщает Сегодня.

Отметим, что около ста человек все еще живут в общежитиях или монастырях. В свою очередь еще некоторые пострадавшие квартируются у родных и близких.

К примеру, шесть семей проживает в бесплатном общежитии на ул. Оболонской, а остальным предложили общежитие в Днепровском районе.

"Когда мы увидели это жилье, поняли, что оставаться там невозможно. В помещении проломлен пол, сантехника в ужасном состоянии. Пришлось своими силами расселять людей. К примеру, одну семью мы поселили в гостиницу на территории Голосеевского монастыря", — рассказала волонтер Ольга Скороход.

Вместе с тем в столичной мэрии заверили, что новое жилье люди обязательно получат. Однако когда это произойдет до сих пор неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепровском районе столицы - на улице Бучмы – прогремел взрыв в жилом доме. По итогам взрыва в одной из квартир один житель данной квартиры пострадал.