03:00 03.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице мужчина "заминировал" свадьбу

В Деснянском районе Киева был задержан мужчина, сообщивший о минировании одного из кафе.

В столице мужчина

Как вскоре выяснилось – 44-летний мужчина сообщил про минирование кафе, где отмечали свадьбу его друзья. Такие данные распространил отдел коммуникации ГУНП. Так, примерно в 19-ть часов вечера в Днепровское управление полиции от неизвестного поступила информация про минирование кафе на ул. Малышко. Мужчина сказал, что бомба взорвется спустя десять минут.

После прибытия на место полицейские эвакуировали 400 человек, а работники взрывотехнической службы провели осмотр помещения. Взрывоопасных предметов выявлено не было.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в октябре сообщили про минирование ж/д вокзала.


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