В столице мужчина "заминировал" свадьбу

Как вскоре выяснилось – 44-летний мужчина сообщил про минирование кафе, где отмечали свадьбу его друзья. Такие данные распространил отдел коммуникации ГУНП. Так, примерно в 19-ть часов вечера в Днепровское управление полиции от неизвестного поступила информация про минирование кафе на ул. Малышко. Мужчина сказал, что бомба взорвется спустя десять минут.

После прибытия на место полицейские эвакуировали 400 человек, а работники взрывотехнической службы провели осмотр помещения. Взрывоопасных предметов выявлено не было.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в октябре сообщили про минирование ж/д вокзала.