21:34 03.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Московском мосту ограничат движение

Движение автотранспорта на столичном Московском мосту будет ограничено пятого ноября - с 09:00 до 17:00.

На Московском мосту ограничат движение

Так, в столице пятого ноября 2017 г. по причине проведения ремонтных работ на столичном Московском мосту через Днепр и мосту через Десенку должны будут ограничить передвижение автотранспорта. Такие данные распространил "Киевавтодор" в социальной сети Facebook.

Известно о том, что с 09:00 до 17:00 по причине проведения ремонта асфальтобетонного покрытия на столичном Московском мосту через Днепр и мосту через Десенку частично будет ограничено движение авто в первой полосе движения – в сторону Троещины.

Как сообщал УРА-Информ, девятого октября в центре столицы движение транспорта было запрещено.


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