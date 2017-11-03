На Московском мосту ограничат движение

Так, в столице пятого ноября 2017 г. по причине проведения ремонтных работ на столичном Московском мосту через Днепр и мосту через Десенку должны будут ограничить передвижение автотранспорта. Такие данные распространил "Киевавтодор" в социальной сети Facebook.

Известно о том, что с 09:00 до 17:00 по причине проведения ремонта асфальтобетонного покрытия на столичном Московском мосту через Днепр и мосту через Десенку частично будет ограничено движение авто в первой полосе движения – в сторону Троещины.

Как сообщал УРА-Информ, девятого октября в центре столицы движение транспорта было запрещено.