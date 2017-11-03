Бывший чиновник КГГА подозревается в нанесении убытков на 500 миллионов гривен

На данный момент прокуратура уже подготовила сообщение про подозрение экс-главе ГУ коммунальной собственности КГГА - в незаконном отчуждении имущества столичной территориальной общины. Такую информацию распространила пресс-служба прокуратуры. Следователями прокуратуры и с работниками из Управления защиты экономики Нацполиции проведены 19 обысков – в процессе расследования производства по факту незаконного отчуждения имущества территориальной общины, что повлекло за собой убытки в объеме более полумиллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, руководство столичного предприятия украло 23 миллиона гривен.