16:20 03.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100178095:mysnichenko

70% столичных теплосетей нуждаются в замене

В "Киевэнерго" недавно распространили данные о том, что в городе около 70% теплосетей требуют замены.

70% столичных теплосетей нуждаются в замене

Кроме того, в основном городские теплосети уже исчерпали ресурс эксплуатации – отметили представители "Киевэнерго". Согласно этим данным – качество теплоснабжения в Киеве зависит от состояния сетей, при этом в основном сети уже исчерпали свой 25-летний срок эксплуатации и требуют замены.

Со старта сезона отопления в городе аварийные бригады "Киевэнерго" успели устранить 800 повреждений теплосетей, а с начала года – около десяти тысяч. Каждый год по причине изношенности теплосетей число повреждений растет примерно на 12%.

Как сообщал УРА-Информ, в столице около 800 домов все еще без отопления, потому что этого не выдерживают теплосети.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив