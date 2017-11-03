70% столичных теплосетей нуждаются в замене

Кроме того, в основном городские теплосети уже исчерпали ресурс эксплуатации – отметили представители "Киевэнерго". Согласно этим данным – качество теплоснабжения в Киеве зависит от состояния сетей, при этом в основном сети уже исчерпали свой 25-летний срок эксплуатации и требуют замены.

Со старта сезона отопления в городе аварийные бригады "Киевэнерго" успели устранить 800 повреждений теплосетей, а с начала года – около десяти тысяч. Каждый год по причине изношенности теплосетей число повреждений растет примерно на 12%.

Как сообщал УРА-Информ, в столице около 800 домов все еще без отопления, потому что этого не выдерживают теплосети.