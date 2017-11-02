В Киеве запустили вторую нитку главного канализационного коллектора - ВИДЕО

Новая нить заменит старый коллектор, который еще в 1999 году был признан аварийным и давно нуждался в капитальном ремонте.

Как сообщил, открывал новую линии городской голова Виталий Кличко, это один из крупнейших инфраструктурных проектов за последние годы. При этом он подчеркнул, что дальнейшая эксплуатация старого коллектора могла вызвать масштабную экологическую катастрофу не только в столице, но и в масштабах всей страны.

Вместе с тем Кличко напомнил, что в 2015 году на улице Кирилловской произошел обвал коллектора из-за коррозии, и несколько районов Киева на несколько дней оставались без воды. Тогда было принято решение начать строительство второй нитки, что стало стратегическим вопросом.

Столичный градоначальник также пояснил, что общая длина второй нитки коллектора составляет почти десять километров, он принимает стоки от коллекторов районного значения. При строительстве объекта использовались современные технологии. Гарантию на этот коллектор дают не менее ста лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кличко сегодня анонсировал открытие нового детсада По словам городского головы, в процессе строительства в Киеве нового садика применялись современные технологии.