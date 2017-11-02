В Киеве разоблачили на взятке главу управления Госавиаслужбы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

Как сообщается, за эту сумму чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании.

Стоит отметить, что задержание провели после получения второй части суммы, а именно 3 тысяч долларов.

В настоящее время в помещении Государственной авиационной службы Украины и по месту жительства фигуранта проходят обыски.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомире прокуратура с сотрудниками из управления защиты экономики и Нацполиции в области задержали на взятке – десять тысяч гривен - госслужащего Госслужбы Украины по делам геодезии, а также картографии.