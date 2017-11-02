09:32 02.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В автомобиль врезался в столичный троллейбус, пострадал пассажир легковушки

В столице в ночь на четверг, 2 ноября, автомобиля Uber-такси врезался в городской троллейбус.

В автомобиль врезался в столичный троллейбус, пострадал пассажир легковушки

В результате аварии травмы получили водитель легковушки. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Мельникова.

По предварительным данным водитель Renault не справился с управлением. В итоге его машина въехала в троллейбус на остановке общественного транспорта.

В результате инцидента пассажир такси получил травму ноги. Вместе с тем от госпитализации он отказался и врачи оказали ему помощь на месте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на столичной улице Набережно-Луговая столкнулись два авто. По итогам ДТП одно авто перевернулось. По итогам этого удара машины получили механические повреждения.


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