В автомобиль врезался в столичный троллейбус, пострадал пассажир легковушки

В результате аварии травмы получили водитель легковушки. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Мельникова.

По предварительным данным водитель Renault не справился с управлением. В итоге его машина въехала в троллейбус на остановке общественного транспорта.

В результате инцидента пассажир такси получил травму ноги. Вместе с тем от госпитализации он отказался и врачи оказали ему помощь на месте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на столичной улице Набережно-Луговая столкнулись два авто. По итогам ДТП одно авто перевернулось. По итогам этого удара машины получили механические повреждения.