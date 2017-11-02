10:59 02.11.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100177954:labazovych
Активистка Femen сожгла фигуры медведей у магазина Roshen - ФОТО, ВИДЕО
В центре Киева вблизи от станции метро "Арсенальная" обнаженная активистка движения Femen сожгла плюшевых медведей возле фирменного магазина Roshen.
Как сообщает NewsOboz.org, инцидент произошел в ночь с 31 октября на 1 ноября. Так, девушка снова была с обнаженной грудью, а на голове у нее был веночек. В свою очередь на лице активистки был хеллоуиновский мейк-ап. В то же время на груди у нее было написано на английском языке: "Конфеты или импичмент".
"Пока винницкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосет костлявую лапу", - объясняют цель своей акции Femen.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице ко Дню Независимости активистка Femen забралась на постамент снесенного памятника Ленину в образе статуи Свободы. На самом постаменте был размещен плакат с надписью "Chocolate independence". Кроме того, на обнаженной груди активистки было написано Roshen и она разбрасывала вокруг себя конфеты этой торговой марки.