Активистка Femen сожгла фигуры медведей у магазина Roshen - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает NewsOboz.org, инцидент произошел в ночь с 31 октября на 1 ноября. Так, девушка снова была с обнаженной грудью, а на голове у нее был веночек. В свою очередь на лице активистки был хеллоуиновский мейк-ап. В то же время на груди у нее было написано на английском языке: "Конфеты или импичмент".

"Пока винницкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосет костлявую лапу", - объясняют цель своей акции Femen.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице ко Дню Независимости активистка Femen забралась на постамент снесенного памятника Ленину в образе статуи Свободы. На самом постаменте был размещен плакат с надписью "Chocolate independence". Кроме того, на обнаженной груди активистки было написано Roshen и она разбрасывала вокруг себя конфеты этой торговой марки.