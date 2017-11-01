16:35 01.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице по итогам аварии 400 домов остаются без отопления

Компания "Киевэнерго" должна будет течение трех дней устранить повреждения.

В столице по итогам аварии 400 домов остаются без отопления

В столице по причине неисправности, что зафиксирована при запуске теплоносителя, остаются без отопления примерно 400 домов. Такие данные распространил замглавы КГГА Петр Пантелеев – в процессе выезда на противоаварийные работы, которые ведутся на ул. Семашко в районе Святошино.

Он уточнил, что сейчас компания "Киевэнерго" в течение трех дней должна убрать все повреждения и выйти на схему суточной ликвидации. Пантелеев при этом также отметил, что с теплом сейчас остаются все объекты социальной сферы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 157 домов остаются без отопления – по причине наличия задолженности ОСМД.


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