В столице по итогам аварии 400 домов остаются без отопления

В столице по причине неисправности, что зафиксирована при запуске теплоносителя, остаются без отопления примерно 400 домов. Такие данные распространил замглавы КГГА Петр Пантелеев – в процессе выезда на противоаварийные работы, которые ведутся на ул. Семашко в районе Святошино.

Он уточнил, что сейчас компания "Киевэнерго" в течение трех дней должна убрать все повреждения и выйти на схему суточной ликвидации. Пантелеев при этом также отметил, что с теплом сейчас остаются все объекты социальной сферы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 157 домов остаются без отопления – по причине наличия задолженности ОСМД.