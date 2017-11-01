16:23 01.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице перевернулось авто - ФОТО

На столичной улице Набережно-Луговая столкнулись два авто.

В столице перевернулось авто - ФОТО

По итогам данного ДТП одно авто перевернулось. Такие данные при помощи Facebook распространил dtp.kiev. Согласно этой информации – столкнулись два авто - Mitsubishi и BMW. По итогам этого удара машины получили механические повреждения, Mitsubishi же даже перевернулся.

Также сказано, что автомобиль Mitsubishi не предоставил приоритет автомобилю BMW. По итогам сильного удара Mitsubishi перевернулся, после чего его также отбросило на отбойник. Водитель BMW по итогам данной аварии был госпитализирован.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье в аварию попала маршрутка с пассажирами.


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