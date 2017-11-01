В столице перевернулось авто - ФОТО

По итогам данного ДТП одно авто перевернулось. Такие данные при помощи Facebook распространил dtp.kiev. Согласно этой информации – столкнулись два авто - Mitsubishi и BMW. По итогам этого удара машины получили механические повреждения, Mitsubishi же даже перевернулся.

Также сказано, что автомобиль Mitsubishi не предоставил приоритет автомобилю BMW. По итогам сильного удара Mitsubishi перевернулся, после чего его также отбросило на отбойник. Водитель BMW по итогам данной аварии был госпитализирован.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье в аварию попала маршрутка с пассажирами.