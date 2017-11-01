В столице 150 домов остаются без отопления

Такие данные передали сотрудники "Киевэнерго". Согласно данным – организации, которые обслуживают дома, все еще не решили финансовые и прочие вопросы подготовки к сезону отопления 2017-2018 годов.

Пока что организации своим клиентам услуги по отоплению не предоставляют. Это ОСМД и ЖСК, накопившие долги за тепло перед ОАО "Киевэнерго" - 500 тысяч гривен. В итоге сейчас 157 домов ста обслуживающих организаций сидят без тепла. Максимальный долг – у ГП "Эко" Печерского района.

Как сообщал УРА-Информ, на Кировоградщине 23 дома не отапливают – по причине аварии.