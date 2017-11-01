17:35 01.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержаны угонщики элитных авто

В столице сотрудники уголовного розыска главка полиции и из Днепровского управления полиции недавно задержали похитителей авто.

В Киеве задержаны угонщики элитных авто

Так, были задержаны угонщики, которые причастны к кражам элитных авто – на территории Киева. Такие данные распространил отдел коммуникации ГУ ЧП города. Согласно этой информации – злоумышленников подозревают в четырех преступлениях, совершенных в течение года.

Правоохранители, работая над раскрытием одного из преступлений, нашли записи с камер наблюдения, которые зафиксировали действия неизвестных на одной из парковок. Следователи видели, как один мужчина следит за элитным авто, а затем второй злоумышленник открывает при помощи оборудования машину и уезжает на ней.

Как сообщал УРА-Информ, в августе угонщики авто задержаны в г. Обухов.


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