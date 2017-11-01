В Киеве повесился мужчина

Деталями Броцюк не поделилась, известно лишь, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится экспертиза тела убитого, устанавливается его личность. Полиция рассматривает возможные варианты развития событий - самоубийство это или умышленное убийство.

На данный момент сотрудники полиции ищут знакомых, друзей или родственников погибшего для подтверждения личного умершего. Ранее похожий случай произошел на Харьковщине, тогда мужчина совершил суицид после ссоры с супругой.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в течение последних шести месяцев в столице было зафиксировано 216 самоубийств.