10:54 01.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100177834:roman

В Киеве повесился мужчина

В Соломенском парке правоохранители обнаружили тело мужчины. Об этом сообщила пресс-офицер Соломенского управления полиции Марьяна Броцюк.

В Киеве повесился мужчина

Деталями Броцюк не поделилась, известно лишь, что на место происшествия  выехала следственно-оперативная группа, проводится экспертиза тела убитого, устанавливается его личность. Полиция рассматривает возможные варианты развития событий -  самоубийство это или умышленное убийство.

На данный момент сотрудники полиции ищут знакомых, друзей или родственников погибшего для подтверждения личного умершего. Ранее похожий случай произошел на Харьковщине, тогда мужчина совершил суицид после ссоры с супругой.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в течение последних шести месяцев в столице было зафиксировано 216 самоубийств


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив