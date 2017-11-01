14:54 01.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко рассказал о реконструкции Шулявского моста

Реконструкция столичного путепровода на пересечении пр. Победы и ул. Гетмана должна стартовать в конце 2017 г.

Кличко рассказал о реконструкции Шулявского моста

Такие данные распространил мэр столицы Виталий Кличко – отметили в пресс-службе КГГА. Согласно этим данным – уже имеются все согласования, работа начнется до конца года. Весной же следующего года работа наберут мощности.

А для 100-процентного запуска развязки понадобится полтора года – также подчеркнул В. Кличко. По словам мэра – с целью строительства съезда с пр. Победы в сторону ул. Гетьмана понадобится снос некоторой части цеха завода "Большевик".

Как сообщал УРА-Информ, Шулявский мост обвалился в столице в феврале 2017 года.


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