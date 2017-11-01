Кличко рассказал о реконструкции Шулявского моста

Такие данные распространил мэр столицы Виталий Кличко – отметили в пресс-службе КГГА. Согласно этим данным – уже имеются все согласования, работа начнется до конца года. Весной же следующего года работа наберут мощности.

А для 100-процентного запуска развязки понадобится полтора года – также подчеркнул В. Кличко. По словам мэра – с целью строительства съезда с пр. Победы в сторону ул. Гетьмана понадобится снос некоторой части цеха завода "Большевик".

Как сообщал УРА-Информ, Шулявский мост обвалился в столице в феврале 2017 года.