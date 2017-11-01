Кличко обещает начать ремонт Шулявского моста еще в этом году

Уже все согласовано и до конца года работы начнутся. Весной следующего года выйдут на полную мощность. Для полного запуска новой развязки нужно полтора года.

Об этом во вторник, 31 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил городской голова Виталия Кличко. Вместе с тем киевский градоначальник отметил, что для начала работ нужно снести часть территории завода "Большевик", чтобы оборудовать съезд направо с проспекта Победы.

Он также рассказал, что главными критериями будущего строительного проекта были его стоимость, сроки реализации и оптимальная организация проекта. Это будет трехуровневая развязка. Проект которой предлагали ранее, хорошо выглядит, но на его реализацию нужно более трех миллиардов гривен и около трех лет на строительство, - пояснил Кличко, добавив, что часть проекта по плану должна была проходить глубоко под землей, а для этого нужно было бы провести по установке станций откачки воды.

Напомним, проект по реконструкции Шулявского путепровода был разработан институтом "Киевмостдорпроект", который выиграл тендер на проведение работ на проспекте Победы в Киеве.

Как сообщал УРА-Информ, реконструкцию Шулявского путепровода в Киеве будут производить китайские компании. Сотрудники китайской корпорации также займутся строительством моста под Кременчугом. Об этом в воскресенье, 14 мая, договорился во время встречи в Пекине с руководством Китайской корпорации дорог и мостов первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.