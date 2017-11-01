Кличко анонсировал открытие нового детсада

В районе столицы Голосеево спустя три недели запланировано торжественное открытие нового детсада, рассчитанного на 110 мест. Такие данные распространил мэр города В. Кличко – по итогам проверки завершения работ – накануне ввода учреждения в эксплуатацию.

Известно, что этот ясли-садик, который находится на улице Науки, 65, рассчитан на шесть групп детей. К примеру, откроют две группы для детей от двух до трех лет.

Как сообщал УРА-Информ, в детсаду Голосеевского района в октябре отравилось 11 детей. При этом восемь из них были доставлены в больницу.