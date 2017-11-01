Киевляне предлагают назвать сквер возле посольства РФ в честь Амины Окуевой

Петиция была зарегистрирована, 31 октября, и всего за сутки собрала уже 271 подпись.

Согласно сообщению КГГА – "Скверу в Соломенском районе возле посольства Российской Федерации на пересечении Воздухофлотского проспекта и улиц Сурикова и Богдановской присвоить имя погибшей от рук российских диверсантов, 30 октября, 2017 года Героя Украины Окуевой Амины Викторовны".

Напомним как сообщалось ранее "УРА-Информ", вечером 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи Киевской области. Женщина погибла. Мужчина получил ранение.