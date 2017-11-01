05:00 01.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне предлагают назвать сквер возле посольства РФ в честь Амины Окуевой

На сайте Киевской городской государственной администрации зарегистрирована петиция с просьбой назвать сквер возле посольства РФ в Украине в честь Амины Окуевой.

Киевляне предлагают назвать сквер возле посольства РФ в честь Амины Окуевой

Петиция была зарегистрирована, 31 октября, и всего за сутки собрала уже 271 подпись.

Согласно сообщению КГГА – "Скверу в Соломенском районе возле посольства Российской Федерации на пересечении Воздухофлотского проспекта и улиц Сурикова и Богдановской присвоить имя погибшей от рук российских диверсантов, 30 октября, 2017 года Героя Украины Окуевой Амины Викторовны".

Напомним как сообщалось ранее "УРА-Информ", вечером 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи Киевской области. Женщина погибла. Мужчина получил ранение.


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