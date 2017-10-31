В столице задержан сын Авакова

Такая информация в микроблоге Twitter была распространена народным депутатом Сергеем Лещенко. Согласно данным – сына Авакова недавно задержали в столице. Вскоре ему была избрана мера пресечения.

Известно, что детективы НАБУ провели задержание С. Чеботаря – экс-замминистра МВД, а также еще двух фигурантов дела о растрате 14-ти миллионов гривен МВД – во время закупки рюкзаков. Согласно версии следствия – задержанные в 2015 г. причастны к закупке рюкзаков МВД – по цене, которая значительно выше рыночной. Товар не привезли вовремя и он не соответствовал требованиям.

Как сообщал УРА-Информ, А. Аваков распорядился снять охрану возле парламента.