07:29 31.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве автомобиль врезался в грузовик, пострадал водитель

В столице в понедельник вечером иномарка на большой скорости врезался в тягач с прицепом.

В Киеве автомобиль врезался в грузовик, пострадал водитель

В результате аварии водитель Ford получил травмы. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Заболотного.

Водитель иномарки ехал на очень большой скорости. Пытаясь обогнать впереди идущую машину, мужчина не заметил седельный тягач с прицепом.

В итоге от сильного удара водитель получит тяжелые травмы и скорая помощь увезла его в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 30 октября, в столице иномарка протаранила автомобиль полицейских. Правоохранители приехали оформлять дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадал один из полицейских.


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