Киевляне добились демонтажа АЗС на улице Ревуцкого

Такие данные распространил Комитет борьбы с незаконными застройками на странице в facebook. Согласно этой информации – вместо бензоколонок на данном перекрестке будет размещено кафе. Такие условия ранее выдвинула инициативная группа местных жителей.

Галнафтогаз уже обещал выполнить все условия инициативной группы. "Галнафтогаз" отказался от бензина, забрал топливные баки и теперь монтирует электро-чарджеры. Уже сооруденное здание должны переоборудовать в кафе или что-то похожее.

Как сообщал УРА-Информ, в начале октября прошла очередная акция протеста против строительства на Ревуцкого АЗС.