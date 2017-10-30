12:55 30.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном метро на рельсы упал пассажир - ФОТО

В Киеве понедельник, 30 октября, на станции метро Контрактовая площадь мужчина упал на рельсы.

В столичном метро на рельсы упал пассажир - ФОТО

К счастью, пассажиор остался жив. Как сообщают очевидцы, сейчас его пытаются достать специалисты аварийной службы.

Вместе с тем станцию Контрактовая площадь из-за инцидента закрыли на вход и выход. В настоящее время полиция уточняет информация о состояния пострадавшего, а также выясняет причины падения.

Движение поездов временно приостановлено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на станции столичного метро " Черниговская" человек свалился на рельсы. Пассажир не пострадал, но скорую помощь вызвали чтобы убедится в состояние здоровья пострадавшего.


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