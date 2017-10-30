В столичном метро на рельсы упал пассажир - ФОТО

К счастью, пассажиор остался жив. Как сообщают очевидцы, сейчас его пытаются достать специалисты аварийной службы.

Вместе с тем станцию Контрактовая площадь из-за инцидента закрыли на вход и выход. В настоящее время полиция уточняет информация о состояния пострадавшего, а также выясняет причины падения.

Движение поездов временно приостановлено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на станции столичного метро " Черниговская" человек свалился на рельсы. Пассажир не пострадал, но скорую помощь вызвали чтобы убедится в состояние здоровья пострадавшего.