В Киевской области столкнулись два автобуса - ФОТО

В селе Лютеж Киевской области в понедельник, 30 октября, произошла авария с участием двух маршруток, в результате которой пострадали пассажиры.
Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный на своей странице в соцсети Facebook.
По информации издания, микроавтобус "Mercedes", который ехал в сторону Киева, неожиданно стало раскручивать на скользкой дороге, в результате чего его понесло на встречную полосу движения.
В это время в его боковую часть на полном ходу влетел другой автобус.
В результате столкновения водителя микроавтобуса "Богдан" зажало в салоне. Представители ГСЧС вырезали водителя из искореженного транспортного средства.
Многих людей госпитализировали в больницу.
В то же время, пока происходили разбирательства, водитель "Mercedes" скрылся с места аварии.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", грузовой автомобиль “Mercedes” сбил местную жительницу.Сообщается, что грузовая иномарка двигалась по 403 км автодороги “Харьков-Симферополь”.