11:16 30.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области столкнулись два автобуса - ФОТО

В селе Лютеж Киевской области в понедельник, 30 октября, произошла авария с участием двух маршруток, в результате которой пострадали пассажиры.

В Киевской области столкнулись два автобуса - ФОТО

Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный на своей странице в соцсети Facebook.

По информации издания, микроавтобус "Mercedes", который ехал в сторону Киева, неожиданно стало раскручивать на скользкой дороге, в результате чего его понесло на встречную полосу движения.

В это время в его боковую часть на полном ходу влетел другой автобус.

В результате столкновения водителя микроавтобуса "Богдан" зажало в салоне. Представители ГСЧС вырезали водителя из искореженного транспортного средства.

Многих людей госпитализировали в больницу.

В то же время, пока происходили разбирательства, водитель "Mercedes" скрылся с места аварии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", грузовой автомобиль “Mercedes” сбил местную жительницу.Сообщается, что грузовая иномарка двигалась по 403 км автодороги “Харьков-Симферополь”. 


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