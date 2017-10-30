В Киевской области столкнулись два автобуса - ФОТО

Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный на своей странице в соцсети Facebook.

По информации издания, микроавтобус "Mercedes", который ехал в сторону Киева, неожиданно стало раскручивать на скользкой дороге, в результате чего его понесло на встречную полосу движения.

В это время в его боковую часть на полном ходу влетел другой автобус.

В результате столкновения водителя микроавтобуса "Богдан" зажало в салоне. Представители ГСЧС вырезали водителя из искореженного транспортного средства.

Многих людей госпитализировали в больницу.

В то же время, пока происходили разбирательства, водитель "Mercedes" скрылся с места аварии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", грузовой автомобиль “Mercedes” сбил местную жительницу.Сообщается, что грузовая иномарка двигалась по 403 км автодороги “Харьков-Симферополь”.