В Киеве вырос уровень проституции

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.

В 2017 году зафиксировано 622 случая деятельности путан, что в четыре раза больше, чем в прошлом году - на 461 инцидент. Более чем 26 лицам было предъявлено обвинение в совершении 584 уголовных преступления, в суде рассматриваются 314 уголовных дел.

Ранее в Киеве прекратили деятельность борделя, который, как оказалось, вел совместную со Стамбулом. Преступная группировка входила в тройку лидеров секс-индустрии. Сутенеры размещали анкеты на иностранных сайтах, где указывался прейскурант цен на сексуальные услуги и способ их оплаты.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Житомире задержали полицейских "крышевавших" проституток.