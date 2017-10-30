В Киеве вырос уровень больных ОРВИ

По словам Поворозника, показатель заболеваемости на данный момент составляет около 18 процентов. В частности, количество зараженных среди взрослого населения выросло на 21 процент, среди детей показатель роста составил 15 процентов, среди школьников и учеников младших классов - вырос на 16 процентов.

За последний месяц около 35 процентов учеников обратилось за медицинской помощью, около 140 школьников госпитализировано, 119 находятся под постоянном присмотром медиков.

Медэксперты объясняют такое стремительный рост изменением погодных условий и неподготовленностью иммунитета людей к резким переменам условий климата.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в Украине с девятого до 15-го октября ОРВИ заболели около 165 тысяч человек.