В Киеве местные жители обнаружили "брошенный" труп

Об этом сообщило сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно информации ведомства, утром, 30 октября, на улице Академика Палладина умер мужчина. Тело умершего уже несколько часов лежит посреди двора.

"Приехала скорая, постояли полчаса, уехали. Приехала полиция, постояли полчаса, уехали... Уже два часа тело просто лежит посреди двора. Святошинская райадминистрация, это вообще как? Полиция, не должен патруль на месте дежурить до забора тела?", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице на одном из дворов Святошинского района обнаружен труп без головы, котолрый пролежал около недели. Отметим, что тело мужчины без головы обнаружили работники теплосетей во дворе, где ведутся ремонтные работы.