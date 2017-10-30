В Киеве иномарка протаранила полицейскую машину - ФОТО

Правоохранители приехали оформлять дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадал один из полицейских.

Как сообщают очевидцы, двойное столкновение произошло в Соломенском районе. Полицейская машина стояла возле обочины. Изначально, столкнулись Audi с Daewoo. Последняя получила боковой удар и ее отбросило на тротуар. Тут пострадал водитель.

Затем в авто наряда, оформляющего ДТП, на полной скорости въехала Toyota Celika. Автомобиль полицейских от удара отбросило в Audi.

Все автомобили получили существенные повреждения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Лютеж Киевской области в понедельник, 30 октября, произошла авария с участием двух маршруток, в результате которой пострадали пассажиры.