22:15 30.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100177689:Polishuk

В Киеве иномарка протаранила полицейскую машину - ФОТО

В Киеве в понедельник, 30 октября, иномарка протаранила автомобиль полицейских.

В Киеве иномарка протаранила полицейскую машину - ФОТО

Правоохранители приехали оформлять дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадал один из полицейских.

Как сообщают очевидцы, двойное столкновение произошло в Соломенском районе. Полицейская машина стояла возле обочины. Изначально, столкнулись Audi с Daewoo. Последняя получила боковой удар и ее отбросило на тротуар. Тут пострадал водитель.

Затем в авто наряда, оформляющего ДТП, на полной скорости въехала Toyota Celika. Автомобиль полицейских от удара отбросило в Audi.

Все автомобили получили существенные повреждения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Лютеж Киевской области в понедельник, 30 октября, произошла авария с участием двух маршруток, в результате которой пострадали пассажиры.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив